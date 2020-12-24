Вдова Кернеса отдала часть бизнеса матери его единственной дочери

У покойного мэра Харькова осталась 11-летняя дочь София, которая живет в Лондоне.

Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская переписала свою долю в бизнесе по торговле одеждой и обувью на мать Софии Кернес, единственной дочери Кернеса.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на Единый реестр юридических лиц.

"Предполагаемая мать дочери Геннадия Кернеса Ольга Муравицкая стала единственным владельцем ООО "Торговый дом Моддʼа" сразу после смерти Харьковского городского головы. До этого среди бенефициаров компании был ПАО "НПК-Холдинг" – главный официальный актив Кернеса на протяжении многих лет", – говорится в сообщении.

Как пишет ХАЦ, у этого бренда в Украине два магазина – один в Киеве, второй – в Харькове. В Харькове открыли магазин в 2006 году. В Киеве – в 2007 году.

Отметим, ранее близкий друг Кернеса, Павел Фукс, заявил, что у покойного мэра Харькова кроме пасынка Родиона Гайсинского и родных сыновей Кирилла Кернеса и Даниила Привалова, осталась 11-летняя дочь София, проживающая в Лондоне.

Кроме того, в 2015 году София Геннадьевна Кернес стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве. По данным издания "Наши деньги", трехкомнатное жилье в ЖК "Новопечерские липки" на ул. Драгомирова, 5 ей подарили.

Напомним, Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.