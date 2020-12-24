День 9. Читатели голосуют за "Самых влиятельных украинцев": Зеленский обогнал Порошенко

По итогам девяти дней голосования шестой президент Украины занимает пятую позицию в "народном рейтинге", а пятый президент — шестую.

После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.

По состоянию на вечер 24 декабря, по итогам девяти дней голосования, десятка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

"лидеры" — Онуфрий (Березовский);

"стратеги" — Богдан Данилишин;

"магнаты" — Вадим Новинский (народный депутат, владелец группы "Смарт Холдинг");

"рулевые" — Кирилл Шевченко;

"кумиры" — Александр Усик;

"мастера" — Ольга Шарий.

Напомним, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. В частности, за 23 декабря в рейтинг были добавлены:

Отметим, что при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.

Напомним, по в конце первой недели голосования Зеленский был на 6 позиции, тогда как Порошенко — на 4. По итогам 8 дня Порошенко находился на 5 месте, а Зеленский — на 7.