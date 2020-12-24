День 9. Читатели голосуют за "Самых влиятельных украинцев": Зеленский обогнал Порошенко
По итогам девяти дней голосования шестой президент Украины занимает пятую позицию в "народном рейтинге", а пятый президент — шестую.
После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.
По состоянию на вечер 24 декабря, по итогам девяти дней голосования, десятка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:
- Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата);
- Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь");
- Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария);
- Кирилл Шевченко (глава Национального банка);
- Владимир Зеленский (президент Украины);
- Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
- Александр Усик (боксер);
- Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);
- Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер партии "Батькивщина");
- Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист).
Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:
- "лидеры" — Онуфрий (Березовский);
- "стратеги" — Богдан Данилишин;
- "магнаты" — Вадим Новинский (народный депутат, владелец группы "Смарт Холдинг");
- "рулевые" — Кирилл Шевченко;
- "кумиры" — Александр Усик;
- "мастера" — Ольга Шарий.
Напомним, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. В частности, за 23 декабря в рейтинг были добавлены:
- Елена Кондратюк (народный депутат VI, VII, VIII и IX созывов от "Батькивщины", вице-спикер Верховной Рады Украины IX созыва);
- Елена Бондаренко (народный депутат V, VI и VII созывов от "Партии регионов", экс-глава наблюдательного совета УМХ);
- Иван Крулько (народный депутат Украины IX созыва от "Батькивщины");
- Егор Крутоголов (актер, телеведущий, художественный руководитель "Дизель Студио");
- Святослав Вакарчук (экс-нардеп от "Голоса", лидер группы "Океан Эльзы");
- Игорь Колыхаев (мэр Херсона).
Отметим, что при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.
Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.
Напомним, по в конце первой недели голосования Зеленский был на 6 позиции, тогда как Порошенко — на 4. По итогам 8 дня Порошенко находился на 5 месте, а Зеленский — на 7.