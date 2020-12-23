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День восьмой. Читатели голосуют за "Самых влиятельных украинцев": глава НБУ опередил Порошенко

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Фото: коллаж Фокус | Глава НБУ Кирилл Шевченко и глава партии "ЕС" Петр Потошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко находится на пятом месте в рейтинге, а шестой, Владимир Зеленский — на седьмом.

После публикации редакционного рейтинга "100 самых влиятельных украинцев 2020 года" от Фокуса мы решили запустить интерактивный рейтинг для наших читателей, в составлении которого могут поучаствовать все желающие. Правила просты: каждый пользователь может поддержать выбранных редакцией участников рейтинга или предложить своего. Голосование началось вечером 15 декабря, а закончится 29 декабря.

По состоянию на вечер 23 декабря, по итогам восьми дней голосования, десятка лидеров в общем зачете "Самых влиятельных украинцев по версии читателей сайта Фокус" выглядит следующим образом:

  1. Онуфрий (Березовский) (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата);
  2. Анатолий Шарий (блогер, лидер Партии Шария);
  3. Виктор Медведчук (народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь");
  4. Кирилл Шевченко (глава Национального банка);
  5. Петр Порошенко (народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность");
  6. Александр Усик (боксер);
  7. Владимир Зеленский (президент Украины);
  8. Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер партии "Батькивщина");
  9. Богдан Данилишин (глава Совета Национального банка);
  10. Вадим Новинский (народный депутат, владелец группы "Смарт Холдинг").

Первые позиции в "группах" занимают следующие люди:

  • "лидеры" — Онуфрий (Березовский);
  • "стратеги" — Богдан Данилишин;
  • "магнаты" — Вадим Новинский;
  • "рулевые" — Кирилл Шевченко;
  • "кумиры" — Александр Усик;
  • "мастера" — Ольга Шарий (политик, видеоблогер, журналист).

Напомним, читатели могут предлагать своих кандидатов для "народного рейтинга" через гугл-форму. В частности, за прошедшие сутки в рейтинг были добавлены:

Отметим, что при рассмотрении кандидатов, предложенных читателями, редакция Фокуса отдает предпочтение публичным людям с высокой частотой упоминаний в СМИ и большим количеством подписчиков в соцсетях, а также участникам прошлогодних рейтингов журнала. Список участников будет обновляться раз в сутки и перестраиваться в зависимости от количества голосов раз в несколько минут.

Чтобы поддержать кандидатов (голосовать можно за нескольких человек сразу) нужно зайти в их карточки и нажать кнопку "Проголосовать". Новые кандидаты добавляются раз в сутки. Ознакомиться с актуальным перечнем участников голосования, полученным ими количеством голосов и их краткими биографиями можно по этой ссылке.

Напомним, по итогам первого дня голосования на первом месте в общем зачете был Петр Порошенко, по итогам второго — уже митрополит Онуфрий, а на третий день в ТОП-5 вошел Анатолий Шарий. По итогам шестого дня Медведчук обогнал Порошенко по количеству голосов. А в конце первой недели голосования Зеленский был на 6 позиции, тогда как Порошенко — на 4.