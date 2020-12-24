"Без шляпы". Киевскую елку поставили на 7 место в рейтинге "Самых красивых елок в Европе"

Составителям рейтинга понравился нынешний внешний вид елки и то, что она украшена десятками километров ярких гирлянд.

В международной туристической организации European Best Destinations составили рейтинг "Самых красивых новогодних елок в Европе". Киевское праздничное дерево в этом списке оказалось на 7 месте.

Столицу Украины составители рейтинга считают "идеальным направлением для путешественников, ищущих на праздники подлинность, снег и традиции". Они отмечают, что в Киеве работают сразу несколько рождественских рынков, а главная елка страны, находящаяся на Софийской площади, одна из наиболее красивых в Европе.

Авторы рейтинга подчеркивают, что киевское новогоднее дерево украшено десятками километров ярких гирлянд.

Праздничная ярмарка в столице Украины продлится до 20 января.

Первая десятка рейтинга "Самых красивых новогодних елок в Европе" от European Best Destinations выглядит так:

Вильнюс, Литва. Страсбург, Франция. Прага, Чехия. Базель, Швейцария. Тбилиси, Грузия. Кёльн, Германия. Киев, Украина. Рим, Италия. Варшава, Польша. Вена, Австрия.

[ + – ] 1. Главная елка Вильнюса (Литва) Фото: European Best Destinations [ + – ] 2. Главная елка Страсбурга (Франция) Фото: European Best Destinations [ + – ] 3. Главная елка Праги (Чехия) Фото: European Best Destinations [ + – ] 4. Главная елка Базеля (Швейцария) Фото: European Best Destinations [ + – ] 5. Главная елка Тбилиси (Грузия) Фото: European Best Destinations [ + – ] 6. Главная елка Кёльна (Германия) Фото: European Best Destinations [ + – ] 7. Главна елка Киева (Украина) Фото: European Best Destinations [ + – ] 8. Главна елка Рима (Италия) Фото: European Best Destinations [ + – ] 9. Главная елка Варшавы (Польша) Фото: European Best Destinations [ + – ] 10. Главная елка Вены (Австрия) Фото: European Best Destinations

Напомним, вокруг главной новогодней елки в Киеве в этом году разгорелся настоящий скандал. В декабре на ней вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. 4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА, на котором директор департамента культуры Диана Попова рассказывала о главной елке сидя со шляпой на голове.

Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. В частности, в Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

Многие пользователи соцсетей также с негативном высказались касательно идеи повесить на главную елку страны шляпу.

А 13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.

Директор компании FalkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, позже сказал: "Жалею, что пришлось снять шляпу". По его словам, одной из причин для снятия этой шляпы стало давление на них в соцсетях.