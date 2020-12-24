"Без шляпы". Киевскую елку поставили на 7 место в рейтинге "Самых красивых елок в Европе"
Составителям рейтинга понравился нынешний внешний вид елки и то, что она украшена десятками километров ярких гирлянд.
В международной туристической организации European Best Destinations составили рейтинг "Самых красивых новогодних елок в Европе". Киевское праздничное дерево в этом списке оказалось на 7 месте.
Столицу Украины составители рейтинга считают "идеальным направлением для путешественников, ищущих на праздники подлинность, снег и традиции". Они отмечают, что в Киеве работают сразу несколько рождественских рынков, а главная елка страны, находящаяся на Софийской площади, одна из наиболее красивых в Европе.
Авторы рейтинга подчеркивают, что киевское новогоднее дерево украшено десятками километров ярких гирлянд.
Праздничная ярмарка в столице Украины продлится до 20 января.
Первая десятка рейтинга "Самых красивых новогодних елок в Европе" от European Best Destinations выглядит так:
- Вильнюс, Литва.
- Страсбург, Франция.
- Прага, Чехия.
- Базель, Швейцария.
- Тбилиси, Грузия.
- Кёльн, Германия.
- Киев, Украина.
- Рим, Италия.
- Варшава, Польша.
- Вена, Австрия.
Напомним, вокруг главной новогодней елки в Киеве в этом году разгорелся настоящий скандал. В декабре на ней вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. 4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА, на котором директор департамента культуры Диана Попова рассказывала о главной елке сидя со шляпой на голове.
Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. В частности, в Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.
Многие пользователи соцсетей также с негативном высказались касательно идеи повесить на главную елку страны шляпу.
А 13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.
Директор компании FalkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, позже сказал: "Жалею, что пришлось снять шляпу". По его словам, одной из причин для снятия этой шляпы стало давление на них в соцсетях.