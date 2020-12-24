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"Без шляпы". Киевскую елку поставили на 7 место в рейтинге "Самых красивых елок в Европе"

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Главная елка Киева, Софийская площадь, 2021 год, 2020 год, столица
Фото: European Best Destinations | Главная елка Киева

Составителям рейтинга понравился нынешний внешний вид елки и то, что она украшена десятками километров ярких гирлянд.

В международной туристической организации European Best Destinations составили рейтинг "Самых красивых новогодних елок в Европе". Киевское праздничное дерево в этом списке оказалось на 7 месте.

Столицу Украины составители рейтинга считают "идеальным направлением для путешественников, ищущих на праздники подлинность, снег и традиции". Они отмечают, что в Киеве работают сразу несколько рождественских рынков, а главная елка страны, находящаяся на Софийской площади, одна из наиболее красивых в Европе.

Авторы рейтинга подчеркивают, что киевское новогоднее дерево украшено десятками километров ярких гирлянд.

Праздничная ярмарка в столице Украины продлится до 20 января.

Первая десятка рейтинга "Самых красивых новогодних елок в Европе" от European Best Destinations выглядит так:

  1. Вильнюс, Литва.
  2. Страсбург, Франция.
  3. Прага, Чехия.
  4. Базель, Швейцария.
  5. Тбилиси, Грузия.
  6. Кёльн, Германия.
  7. Киев, Украина.
  8. Рим, Италия.
  9. Варшава, Польша.
  10. Вена, Австрия.
Вильнюс, Литва, елка
1. Главная елка Вильнюса (Литва)
Фото: European Best Destinations
елка, Страсбург, Франция
2. Главная елка Страсбурга (Франция)
Фото: European Best Destinations
елка, прага, чехия
3. Главная елка Праги (Чехия)
Фото: European Best Destinations
елка, базель, швейцария
4. Главная елка Базеля (Швейцария)
Фото: European Best Destinations
елка, тбилиси, грузия
5. Главная елка Тбилиси (Грузия)
Фото: European Best Destinations
кёльн, кельн, елка, германия
6. Главная елка Кёльна (Германия)
Фото: European Best Destinations
Елка, киев, Украина
7. Главна елка Киева (Украина)
Фото: European Best Destinations
рим, елка, италия, коллизей
8. Главна елка Рима (Италия)
Фото: European Best Destinations
варшава, польша, елка
9. Главная елка Варшавы (Польша)
Фото: European Best Destinations
елка, вена, австрия
10. Главная елка Вены (Австрия)
Фото: European Best Destinations
Вильнюс, Литва, елка
елка, Страсбург, Франция
елка, прага, чехия
елка, базель, швейцария
елка, тбилиси, грузия
кёльн, кельн, елка, германия
Елка, киев, Украина
рим, елка, италия, коллизей
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Напомним, вокруг главной новогодней елки в Киеве в этом году разгорелся настоящий скандал. В декабре на ней вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. 4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА, на котором директор департамента культуры Диана Попова рассказывала о главной елке сидя со шляпой на голове.

Дизайнерская находка вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. В частности, в Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

Многие пользователи соцсетей также с негативном высказались касательно идеи повесить на главную елку страны шляпу.

А 13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.

Директор компании FalkUkraine, которая занималась организацией украшения главной елки страны в Киеве, позже сказал: "Жалею, что пришлось снять шляпу". По его словам, одной из причин для снятия этой шляпы стало давление на них в соцсетях.