Ученые призвали не называть станцию метро "Научная" и проспект именем Кернеса

По мнению членов Академии наук, если с карты города исчезнут топонимы, связанные со словом "наука", это оскорбит действующих ученых, а также память тех, кого уже нет.

В Академии наук высшей школы Украины протестуют против намерений властей Харькова назвать станцию метро "Научная" или проспект Научный в честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает Новинарня.

По мнению членов Академии наук, если с карты города исчезнут топонимы, связанные со словом "наука", это оскорбит действующих ученых, а также память тех, кого уже нет.

"Президиум Академии обращает внимание на ту уникальную роль, которую сыграл Харьков в развитии национальной и мировой науки. Поэтому исчезновение с карты города топонимов, связанных со словом "наука", станет не только показателем отношения городских властей к действующим ученым, но и оскорблением памяти тех десятков и сотен связанных с Харьковом выдающихся украинских и зарубежных ученых, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю науки", – говорится в заявлении.

Напомним, 28 декабря исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Харьковского городского совета. Первым вопросом в повестке дня стоит "увековечивание памяти Кернеса". Сессия должна состояться уже в среду, 30 декабря.

Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу. Позже на сайте горсовета зарегистрировали 12 петиций с предложениями как увековечить успопшега мэра Харькова. Авторы петиций, в числе прочего, предлагали присвоить имя Кернеса аэропорту, зоопарку, парку им. Горького и станции "Госпром".