Степанов продолжает настаивать на необходимости январского локдауна (видео)

Министр заявил, что он против переноса или отмены жесткого карантина, который должен начаться с 8 января.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов во время утреннего брифинга 6 января заявил, что его ведомство выступает против пересмотра решения касательно жесткого карантина (локдауна), который запланирован на период с 8 по 24 января.

"Министерство здравоохранения, я уже отвечал на этот вопрос, мы против переноса локдауна, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируется около 5-6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Ежедневно от этой болезни умирает около 200 человек", — сказал Степанов.

Министр добавил, что в Украине около 23 тысяч человек находятся в больницах и нуждаются в медицинской помощи в условиях стационара.

"Более 10% — это тяжелобольные. Вообще, у нас увеличивается количество тяжелых больных", — заявил Степанов.

Также, по словам главы Минздрава, после новогодних праздников количество новых случаев коронавируса значительно возрастет.

[ + – ] Степанов отвечает на вопрос касательно возможного пересмотра решения о локдауне с 13:44

Отметим, 5 января издание "Страна" сообщило, что в Офисе президента задумались касательно возможного переноса или сокращения сроков январского локдауна в Украине. В комментарии этому же изданию советник главы ОП Михаил Подоляк не стал подтверждать или опровергать эту информацию, добавив, что в аппарате президента детально изучают статистику по коронавирусу, а окончательное решение примут "в ближайшее время". В пресс-службе Кабмина также не стали подтверждать или опровергать сведения о возможном пересмотре жесткого карантина.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что пересмотреть решение о введении жестких карантинных ограничений могут 7 января.

28 декабря 2020 года глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что, несмотря на спад количества новых случаев коронавируса, январский локдаун отменять не будут.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Утром 6 января Минздрав сообщил, что в Украине выявлено 6 911 новых случаев коронавируса, в том числе — 203 ребенка и 406 медработников. 2 978 человек были госпитализированы. Выздоровели 14 490 граждан.

По состоянию на 5 января в Украине выявлено 5 334 новых случая коронавируса. Среди заболевших – 164 ребенка и 362 медработника. 1280 человек госпитализированы. Выздоровели 13 850 граждан.