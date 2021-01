По словам Чаплыги, предложение Виктора Медведчука производить вакцину на украинском заводе - это шанс для Украины стать мощным игроком на мировом рынке.

Весь мир испытывает дефицит вакцины от коронавируса. Для Украины это шанс стать мощным игроком на мировом фармацевтическом рынке. Так политический эксперт Михаил Чаплыга в Facebook прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что российской вакцины от COVID-19 не хватает.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что российской вакцины не хватает. Как правильно читать такие новости? Смотрим портал Our World In Data. У Венгрии на сегодняшний день только 12 000 вакцин. И это только один пример! Одна страна на европейском континенте. А сколько таких стран в Латинской Америке, Азии, Африке?» - написал политический эксперт.

По словам Чаплыги, предложение Виктора Медведчука производить вакцину на украинском заводе - это шанс для Украины стать мощным игроком на мировом рынке.

«Что это значит? Спрос на вакцину бешеный! Вот почему пандемия - это шанс для игроков на мировом рынке медпрепаратов! А для стран, у которых есть фармзаводы - шанс стать таким игроком.

Но кто ж допустит конкуренцию, когда все пенки собрались снимать «большие ребята»? Вот почему вся компрадорская рать - Зеленский, Степанов, Ляшко - готова на амбразуру лечь, но не допустить, чтобы Украины сама начала производить вакцину от ковида, как предлагает Медведчук», - аргументировал эксперт.

Чаплыга пояснил, что власть во главе с Зеленским выступает против предложения производить вакцину в Украине, потому что обслуживает интересы США и других стран Запада.

«Потому что если Украина начнет на своих заводах производить вакцину по технологии, о которой Медведчук договорился с Путиным, то США и прочим «производителям» придется потесниться. А потесниться - это поделиться доходами. Вот почему «зеленые» компрадоры получили команду «фас» и гавкают на любой вариант, кроме вакцин made in USA, made in Britain и made in EU», - подчеркнул эксперт.

«А ведь в таком случае Украина еще могла бы полноценно вакцинировать своих граждан, потому что на своих производствах себестоимость вакцины будет в разы меньше. Но, как гласит известная американская поговорка «Проблемы туземцев шерифа не волнуют», - заключил политический эксперт Михаил Чаплыга.