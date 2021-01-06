Денисова просит КСУ проверить положения медреформы

Людмила Денисова пожаловалась на сокращение больниц и основания для введения ограничений.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный Суд c просьбой проверить положения медицинской реформы на соответствие Основному закону. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Новым вызовом для Украины стала борьба с пандемией COVID-19, но большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому. Сложности в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая проходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства", — написала Денисова.

Денисова говорит, что в введенные правительством ограничительные меры по преодолению коронавируса имеют оправданную цель — сохранение жизни и здоровья человека.

Однако, по ее мнению, действующее законодательство о внедрении карантина оказалось не адаптированным к пандемии. Речь идет об "Основах законодательства Украины о здравоохранении", Законы "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

По словам Денисовой, возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа привела к нарушениям и ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина. По словам омбудсмена, свидетельством являются многочисленные обращения в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря объяснила, что Денисова оспаривает, в частности, положения законов относительно медреформы, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о закрытии, реорганизации или перепрофилирования учреждений здравоохранения самостоятельно.

Кроме того, Денисова оспаривает положения законов, которые являются основанием для введения Кабмином карантина.

Ольга Совгиря отмечает, что в представлении указано: эти "положения сформулированы нечетко и предусматривают возможность ограничения Кабинетом министров конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь или медицинское страхование, возможность ограничения которых не предусмотрены Конституцией".

Напомним, в 2018 году был введен первый этап медицинской реформы. Автором выступила Ульяна Супрун, на то время — и.о. министра здравоохранения.

В рамках реформы украинцы получили возможность самостоятельно выбирать семейного врача (среди больниц, которые заключили договор с НСЗУ) и подписывать с ними декларации. Средства за полученные услуги врачам и больницам начала выплачивать Нацслужба здоровья, которая заключает договоры с учреждениями здравоохранения и закупает у них услуги медицинского обслуживания населения.

К числу недостатков реформы относят тот факт, что в Украине достаточно много небольших больниц, которые обслуживают малое количество пациентов. Если они не выдержат конкуренции и будут закрыты, то люди останутся полностью без медицинской помощи, поскольку ближайшее медучреждение окажется за несколько десятков километров, куда больной добраться попросту не сможет.