Ремонт Шулявского моста продлили на год: работы должны закончить до 31 декабря 2021 года

Причиной продления срока ремонта моста, на который потратили уже почти 2 млрд грн, назвали "карантин."

На Telegram-канале журналиста Евгена Куксина появилась фотография дополнительного договора между КУ "Дирекция строительства дорожных сооружений г. Киева" и компанией-подрядчиком, которая занимается ремонтом Шулявского моста. Согласно документу, "стороны пришли к соглашению" продлить срок окончания работ по реставрации моста до 31-го декабря 2021 года.

Причиной того, что ремонт продлевается на год, назвали "длительность проверки актов выполненных работ экспертной организацией" и "введение на территории Украины карантинных ограничений".

Документ на опубликованной фотографии датируется еще 24-м декабря 2020 года.

Журналист Куксин отметил, что реконструкция Шулявского моста обошлась бюджету уже почти в 2 млрд грн.

[ + – ] Документ о продлении ремонта Шулявского моста до конца 2021 года Фото: t.me/baldtrue

Отметим, 27 декабря 2019 года Шулявский мост испытывали восемью грузовиками с балластом. Мэр Киева Виталий Кличко во время испытаний вместе со строителями стоял под мостом. На следующий день градоначальник на квадроцикле и в костюме Деда Мороза торжественно открыл движение по Шулявскому мосту.

15 декабря 2020 года стало известно, что на Шулявском мосту рухнули три фонаря. В прокуратуре сообщили, что они повредили 9 автомобилей.

Фокус разбирался почему так произошло и "кто в этом виноват". Позже в КГГА заявили, что причиной падения назвали "заводской брак".