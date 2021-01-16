В Минздраве рассказали, когда можно будет получить прививку от COVID за деньги

В Министерстве здравоохранения считают, что украинцы смогут получить прививку за деньги уже в этом году.

В Минздраве считают, что возможность платной вакцинации от коронавируса появится не раньше второй половины 2021 года. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук по итогам встречи с главой Минздрава Максима Степанова, передает РБК-Украина.

Степанов сообщил в разговоре с депутатами, что сейчас производители вакцин ведут переговоры только с представителями государств, но не коммерческими структурами. Из-за платный вариант вакцинации за деньги не будет доступен в первой половине 2021 года.

Глава Минздрава также сообщил, что ведомство рассчитывает начать вакцинацию украинцев от коронавируса в середине февраля.

Отметим, о том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации. Последние испытания препарата от Sinovac в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.