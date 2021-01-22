Инфекционист назвала категорию людей, которым не нужно вакцинироваться от коронавируса

На сегодняшний день данных о безопасности вакцины для здоровья человека недостаточно, уверена врач

Вакцинация от коронавируса может обернуться проблемами со здоровьем для некоторых категорий людей, поэтому им не нужна эта прививка, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская.

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", – пояснила она.

Голубовская добавила, что у врачей уже есть опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми.

"Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", – подчеркнула инфекционист.

Антителозависимое усиление инфекции, которое упомянула врач, – это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.

В свою очередь Минздрав намерен до марта 2022 года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев, для этого необходимо 46 млн доз вакцины. Вакцинация предусматривает 5 этапов, у каждого две фазы, так как требуется двукратное введение вакцины: через 25 дней нужно сделать прививку повторно. Кроме того, вакцина будет для украинцев бесплатной, вакцинация – добровольной.

В Евросоюзе массовая вакцинация населения стартовала 27 декабря. Эффективность вакцины от Pfizer/BioNTech, которую используют в Европе, по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. Об этом говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому,

В первом полугодии Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna. Всемирный банк предоставит нашему государству помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.