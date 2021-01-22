Інфекціоністка назвала категорію людей, яким не потрібно робити щеплення від коронавірусу

Наразі даних про безпеку вакцини для здоров'я людини недостатньо, впевнена лікарка

Вакцинація від коронавірусу може обернутися проблемами зі здоров'ям для деяких категорій людей, тому їм не потрібне це щеплення, розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" лікарка-інфекціоністка, позаштатна фахівчиня МОЗ Ольга Голубовська.

"Я категорична противниця вакцинації людей з імунітетом. Якщо у людини після хвороби сформувався хороший високий титр антитіл, я категорично проти. Тому що на сьогоднішній день у нас дуже мало даних про безпеку, зокрема для конкретної людини", — пояснила вона.

Голубовська додала, що у лікарів уже є досвід вакцинації від першої коронавірусної інфекції, починаючи з лабораторних умов і завершуючи людьми.

"Там були серйозні проблеми. І ми знаємо, коронавіруси володіють таким явищем як антитілозалежним посиленням імунної відповіді. Тому тут треба бути дуже обережним", — підкреслила інфекціоністка.

Антитілозалежне посилення інфекції, як згадала лікарка, — це явище, під час якого зв'язування вірусу з антитілами викликає його проникнення в імунні клітини інфікованого організму й вірусну реплікацію.

Водночас Міністерство охорони здоров'я має намір до березня 2022 року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців, для цього необхідно 46 млн доз вакцини. Вакцинація передбачає 5 етапів, у кожного по дві фази, оскільки потрібне дворазове введення вакцини: через 25 днів потрібно зробити щеплення повторно. Крім того, вакцина для українців буде безкоштовною, а вакцинація — добровільною.

В Євросоюзі масова вакцинація населення розпочалася 27 грудня. Ефективність вакцини від Pfizer/BioNTech, яку використовують в Європі, за підсумками фінальних клінічних випробувань склала 95%.

Україна може розраховувати на солідарність з боку Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. Про це йдеться в листі глави Євроради Шарля Мішеля й президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн президентові України Володимиру Зеленському,

У першому півріччі Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna. Всесвітній банк надасть нашому державі допомогу в розмірі майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу.