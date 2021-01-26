Адвокат: "Полиция знала о сгоревшем в Харькове пансионате. За год там умерло 50 человек"

Адвокат подозреваемого считает, что ГСЧС и чиновники тоже знали об этом доме престарелых, потому должны были предотвратить трагедию.

Сергей Веприцкий, который стал одним из защитников интересов подозреваемого по делу о пожаре в доме престарелых "Золотое время" в Харькове Игоря Мирончука, написал на своей странице в Facebook, что правоохранители не могли не знать о существовании этого пансионата, поскольку за год в нем умерло более 50 человек.

"За 2020 год в этом пансионате-хосписе умерло более 50-ти стариков. Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых? Как я понимаю, следственная группа туда выезжала более 50 раз", — написал адвокат.

Веприцикий уверен, что и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям как структурное подразделение Министерства внутренних дел тоже знала о существовании этого дома престарелых.

"Мой ответ: полиция, прокуратура, ГСЧС-ники, местная власть обязаны были знать об этом доме престарелых и обязаны были предотвратить то, что произошло. Мы как налогоплательщики конкретно этим людям, представителям этих органов уже за это заплатили", — считает адвокат.

Защитник Мирончука написал, что чиновники, которые должны были предотвратить трагедию, посадили на скамью подсудимых других людей, чтобы отвести от себя удар.

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 5 пострадали. Позже стало известно о том, что один из пострадавших скончался, из-за чего число жертв возросло до 16.

В ходе разбирательств выяснилось, что пансионат функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

Позже Генпрокуратура выдвинула подозрения четырем задержанным: владельцу здания, его арендатору, супруге арендатора и одному из администраторов.