Адвокат: "Поліція знала про згорілий в Харкові пансіонат. За рік там померло 50 осіб"

Адвокат підозрюваного вважає, що ДСНС і чиновники теж знали про цей будинок для людей літнього віку, тому повинні були запобігти трагедії.

Сергій Веприцький, який став одним із захисників інтересів підозрюваного у справі про пожежу в будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові Ігоря Мирончука, написав на своїй сторінці у Facebook, що правоохоронці не могли не знати про існування цього пансіонату, оскільки за рік у ньому померло більше 50 осіб.

"За 2020 рік у цьому пансіонаті-госпісі померло більше 50 людей похилого віку. Чи могли поліцейські не знати, що в цьому будинку приватний пансіонат-госпіс для людей похилого віку? Як я розумію, слідча група туди виїжджала більше 50 разів", — написав адвокат.

Веприцький впевнений, що і Державна служба з надзвичайних ситуацій як структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ теж знала про існування цього будинку для людей літнього віку.

"Моя відповідь: поліція, прокуратура, ДСНС-ники, місцева влада зобовʼязані були знати про цей будинок для людей літнього віку і зобовʼязані були запобігти тому, що сталося. Ми як платники податків конкретно цим людям, представникам цих органів уже за це заплатили", — вважає адвокат.

Захисник Мирончука написав, що чиновники, які повинні були запобігти трагедії, посадили на лаву підсудних інших людей, щоб відвести від себе удар.

Нагадаємо, вдень 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для людей літнього віку "Золотий час", виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 5 — постраждали. Пізніше стало відомо про те, що один із потерпілих помер, через що кількість жертв зросла до 16.

Під час розглядів зʼясувалося, що пансіонат функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ГРБ початок досудове розслідування за фактом "можливої халатності" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіціі Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме біля газового лічильника.

Пізніше Генпрокуратура висунула підозри чотирьом затриманим: власнику будівлі, його орендарю, дружині орендаря й одному з адміністраторів.