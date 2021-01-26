Пожар в Харькове: пострадавшие получат материальную помощь

Финансовая помощь будет оказана за счет городского и областного бюджетов.

Пострадавшие во время пожара в доме престарелых в Харькове получат финансовую помощь.

Об этом сказала председатель областной государственной администрации Айна Тымчук на заседании правительственной комиссии по расследованию причин возникновения ЧС, сообщает пресс-служба ХОГА.

"Мы изучаем историю каждого пострадавшего для того, чтобы определить маршрут помощи. Каждый случай рассматривается индивидуально", – отметла Тымчук.

По ее словам, финансовая помощь будет оказана всем пострадавшим за счет городского и областного бюджетов. Размер материальной помощи в ХОГА не назвали.

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали. 25 января скончался еще один из пострадавших в трагедии. Его смерть не связана с пожаром.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. Позже было названо имя вероятного владельца здания, в котором находился дом престарелых.

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