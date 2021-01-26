Пожежа в Харкові: постраждалі отримають матеріальну допомогу

Фінансова допомога буде надана за рахунок міського та обласного бюджетів.

Постраждалі під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові отримають фінансову допомогу.

Про це сказала голова обласної державної адміністрації Айна Тимчук на засіданні урядової комісії з розслідування причин виникнення НС, повідомляє прес-служба ХОДА.

"Ми вивчаємо історію кожного потерпілого для того, щоб визначити маршрут допомоги. Кожен випадок розглядається індивідуально", — зазначила Тимчук.

За її словами, фінансова допомога буде надана всім постраждалим за рахунок міського та обласного бюджетів. Розмір матеріальної допомоги в ХОДА не назвали.

Нагадаємо: вдень 21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для літніх людей "Золотий час", виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 11 постраждали. 25 січня помер ще один із постраждалих у трагедії. Його смерть не пов'язана з пожежею.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. Пізніше було названо ім'я ймовірного власника будівлі, у якому був будинок для літніх людей.

Президент Володимир Зеленський упевнений, що в Україні має існувати ринок "справедливих соціальних послуг", якого наразі немає.