"Украина превратится в страну наркоманов": Гетманцев выступил против выращивания марихуаны

Нардеп уверен, что, учитывая ситуацию с соблюдением правопорядка в Украине, плантации конопли будут повсюду.

Депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему он выступает против выращивания марихуаны на территории Украины в случае легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Никто не против того, чтобы каннабис использовался в качестве лекарства. Но я – против выращивания марихуаны. Против того, чтобы у нас были плантации конопли, которая в условиях нашего правопорядка, мягко говоря, несовершенного, чтоб никого не обижать, она будет повсюду. И у нас будет страна, которая является бедной страной, она превратится в страну наркоманов", – пояснил парламентарий.

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Законопроект № 4553-1 о легализации медицинского каннабиса в Украине зарегистрирован в Верховной Раде. Его уже назвали "законом Софийки".

Инициаторы законопроекта – 30 народных депутатов, представляющих, в том числе, фракции "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Необходимость принятия этого закона они аргументируют тем, что в Украине более двух миллионов человек с невыносимой хронической болью, с тяжелыми онкологическими заболеваниями, эпилепсией, пост-травматическим синдромом, с болезнью Альцгеймера и другими болезнями, нуждающихся в лекарствах на основе каннабиса.

Вопрос касательно легализации марихуаны в медицинских целях выносил и Владимир Зеленский в опрос "5 вопросов от президента". Окончательных результатов этого опроса так и не обнародовали, однако, согласно экзит-полу от группы "Рейтинг", 70% украинцев поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что большое количество депутатов в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, эту идею одобряют около 80% избранников из фракции "Слуга народа".