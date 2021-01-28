"Україна перетвориться на країну наркоманів": Гетманцев виступив проти вирощування марихуани

Нардеп упевнений, що, з огляду на ситуацію з дотриманням правопорядку в Україні, плантації коноплі всюди.

Депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому він виступає проти вирощування марихуани на території України в разі легалізації медичного канабісу в країні. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ніхто не проти того, щоб канабіс використовувався як ліки. Але я — проти вирощування марихуани. Проти того, щоб у нас були плантації конопель, яка в умовах нашого правопорядку, м'яко кажучи, недосконалого, щоб нікого не ображати, буде всюди. І в нас буде країна, що є і так бідною, яка перетвориться на країну наркоманів", — пояснив парламентарій.

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Законопроєкт № 4553-1 про легалізацію медичного канабісу в Україні зареєстрований у Верховній Раді. Його вже назвали "законом Софійки".

Ініціатори законопроєкту — 30 народних депутатів, які представляють, у тому числі, фракції "Голос", "Слуга народу" і "Європейська солідарність". Необхідність ухвалення цього закону вони аргументують тим, що в Україні понад два мільйони чоловік з нестерпним хронічним болем, з важкими онкологічними захворюваннями, епілепсією, пост-травматичним синдромом, з хворобою Альцгеймера та іншими хворобами, що потребують ліків на основі канабісу.

Питання щодо легалізації марихуани в медичних цілях виносив і Володимир Зеленський в опитування "5 запитань від президента". Остаточних результатів цього опитування досі не оприлюднили, проте, згідно з екзит-полом від групи "Рейтинг", 70% українців підтримали легалізацію каннабісу в медичних цілях для зменшення болю у важкохворих.

Народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що велика кількість депутатів у Раді підтримують легалізацію медичного канабісу. Зокрема, цю ідею схвалюють близько 80% обранців з фракції "Слуга народу".