После скандала вокруг СБУ Рада одобрила за основу законопроект о реформе ведомства

Законопроект предлагает сократить правоохранительную функцию СБУ, сделав ведомство более похожим на классическую спецслужбу.

28 января 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3196-д, который должен реформировать Службу безопасности Украины (СБУ). "За" него проголосовали 285 нардепов.

Документ должен существенно сократить правоохранительную функцию СБУ. До 2024 года функцию досудебного расследования будет постепенно передаваться в Госбюро расследований (ГБР).

Законопроект определяет статус СБУ как госоргана спецназначения с правоохранительными функциями, который занимается обеспечением государственной безопасности Украины. Согласно документу, это ведомство будет входить в состав сил безопасности сектора безопасности и обороны. Законопроект определяет, что СБУ подчиняется президенту Украины и является подконтрольной ВРУ.

Документ предлагает разграничить контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность силового ведомства. Из Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" хотят исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. А контрразведывательные мероприятия, их основания и процедура получения оснований для их проведения определят отдельно.

Таким образом СБУ станет больше похожей на классическую спецслужбу.

Численность состава СБУ должно сократится с 30 до 17 тысяч человек.

На сайте партии "Слуга народа" после принятия законопроекта написали, что "СБУ станет спецслужбой современного образца" и прекратит заниматься несвойственными ей расследованиями экономических и коррупционных преступлений.

А представитель фракции "Голос" Роман Костенко сказал, что "от реализации этой реформы зависит потенциал спецслужбы в условиях войны и перспектива Украины получить план действий касательно членства в НАТО".

Отметим, накануне зампредседателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ("Слуга народа") рассказала Фокусу, что вопрос срочного реформирования актуализировался из-за сложившейся ситуации, в которой "СБУ расследовали сами себя". У парламентариев и общественности в очередной раз начали возникать вопросы в духе "что это за ведомство?" и "чем оно вообще занимается?".

"Сейчас это гибрид, по функционалу и полномочиям ближе к правоохранительным органа, а не спецслужба, которая работает на защиту нацбезопасности", — рассказывала Безуглая.

Напомним, 22 января в СМИ сообщили, что бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный якобы был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Однако после задержания он якобы сумел сбежать прямо в наручниках. Из-за его побега объявили план-перехват. По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Юрий Расюк.

23 января СБУ подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги, но имен не назвала.

Позже Нескоромный анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе, на которой он планирует рассказать "о провокации в отношении него со стороны СБУ" и "о сенсационных фактах коррупции в высших эшелонах власти".

27 января пресс-служба СБУ объявила Нескоромному о подозрении в подготовке покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова. Его разыскивают для допроса в качестве подозреваемого и вручения ходатайства об избрании меры пресечения.

Спецслужба установила, что Нескоромный вместе с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили физически устранить Наумова. Как заявили в СБУ, это доказывают фото- и видеоматериалы, записи разговоров фигурантов, на которых они обсуждают детали убийства.