Після скандалу навколо СБУ Рада ухвалила за основу законопроєкт про реформу відомства
Законопроєкт пропонує скоротити правоохоронну функцію СБУ, зробивши відомство більш схожим на класичну спецслужбу.
28 січня 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3196-д, який повинен реформувати Службу безпеки України (СБУ). "За" нього проголосували 285 нардепів.
Документ повинен істотно скоротити правоохоронну функцію СБУ. До 2024 року функція досудового розслідування буде поступово передаватися в Держбюро розслідувань (ДБР).
Законопроєкт визначає статус СБУ як держоргану спецпризначення з правоохоронними функціями, що займається організацією державної безпеки України. Згідно з документом, це відомство буде входити до складу сектора безпеки й оборони. Законопроєкт визначає, що СБУ підпорядковується президенту України і є підконтрольною ВРУ.
Документ пропонує розмежувати контррозвідувальну та оперативно-розшукову діяльність силового відомства. Із Закону "Про оперативно-розшукову діяльність" хочуть виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. А контррозвідувальні заходи, їх підстави і процедуру отримання підстав для їх проведення визначать окремо.
Таким чином СБУ стане більше схожою на класичну спецслужбу.
Чисельність складу СБУ має скоротитися з 30 до 17 тисяч осіб.
На сайті партії "Слуга народу" після ухвалення законопроєкту написали, що "СБУ стане спецслужбою сучасного зразка" і припинить займатися невластивими їй розслідуваннями економічних і корупційних злочинів.
А представник фракції "Голос" Роман Костенко сказав, що "від реалізації цієї реформи залежить потенціал спецслужби в умовах війни і перспектива України отримати план дій щодо членства в НАТО".
Зазначимо, що напередодні заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла ( "Слуга народу") розповіла Фокусу, що питання термінового реформування актуалізувалося через ситуацію, що склалася, у якій "СБУ розслідувала сама себе". У парламентаріїв і громадськості вчергове почали виникати питання в дусі "що це за відомство?" і "чим воно взагалі займається?".
"Зараз це гібрид, за функціоналом і повноваженнями ближче до правоохоронних органів, а не спецслужба, яка працює на захист нацбезпеки", — розповідала Безугла.
Нагадаємо: 22 січня в ЗМІ повідомили, що колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний нібито був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Однак після затримання він нібито зумів втекти прямо в наручниках. Через його втечу оголосили план-перехоплення. У цій справі також затриманий співробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Юрій Расюк.
23 січня СБУ підтвердила затримання чинного співробітника відомства за організацію вбивства колеги, але імен не назвала.
Пізніше Нескоромний анонсував прес-конференцію в Брюсселі, на якій він планує розповісти "про провокації щодо нього з боку СБУ" і "про сенсаційні факти корупції у вищих ешелонах влади".
27 січня прес-служба СБУ оголосила Нескоромного про підозру в підготовці замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки спецслужби Андрія Наумова. Його розшукують для допиту в ролі підозрюваного і вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.
Спецслужба встановила, що Нескоромний разом зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили фізично усунути Наумова. Як заявили в СБУ, це доводять фото- та відеоматеріали, записи розмов фігурантів, на яких вони обговорюють деталі вбивства.