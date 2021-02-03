Блокировка каналов Медведчука: в KyivPride обрадовались появлению на экранах цветов радуги

Решение СНБО о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK вызвало резонанс в Украине, не оставив в стороне ЛГБТ-сообщество.

Общественная организация KyivPride, которая защищает права ЛГБТ, оригинально и иронично прокомментировала введение санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

Представители организации пошутили в Twitter, что теперь цвета радуги на экранах телевизоров будут присутствовать круглосуточно в течение пяти лет.

"Теперь вместо трех пророссийских каналов на ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда сроком 5 лет. От нас не убежишь" – говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей оценили юмор и в основном положительно восприняли сообщение KyivPride.

"Я бы смотрела эту программу 24/7", – прокомментировала одна из пользовательниц.

"Только последовательность цветов немного не та. Хотя … Какая разница? ", – написал другой комментатор.

"Впервые за семь лет пожалел, что у меня нет телевизора", – откликнулся еще один пользователь соцсети.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.