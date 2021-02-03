Блокування каналів Медведчука: у KyivPride зраділи появі на екранах кольорів веселки

Рішення РНБО про заборону телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK викликало резонанс в Україні, не залишилася в стороні ЛГБТ-спільнота.

Громадська організація KyivPride, яка захищає права ЛГБТ, оригінально й іронічно прокоментувала введення санкцій проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

Представники організації пожартували у Twitter, що тепер кольори веселки на екранах телевізорів будуть цілодобово протягом п'яти років.

"Тепер замість трьох проросійських каналів на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ + пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш" — йдеться в повідомленні.

Користувачі соцмереж оцінили гумор і в основному позитивно сприйняли повідомлення KyivPride.

"Я б дивилася цю програму 24/7", — прокоментувала одна з користувачок.

"Тільки послідовність кольорів трохи не та. Хоча... Яка різниця?", — написав інший коментатор.

"Вперше за сім років пошкодував, що в мене немає телевізора", — відгукнувся ще один користувач соцмережі.

Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося дуже швидко.