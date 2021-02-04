"Лучше торговать пирожками": на 24 канал не будут брать сотрудников "каналов Медведчука"

Шеф-редактор телеканала 24 считает, что "нельзя продавать свою страну по кусочкам".

Елена Трибушная рассказала, о своем отношению к журналистам каналов 112, ZIK и NewsOne, и почему она не будет принимать их на работу. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, журналистов, которые работали на каналах Медведчука нельзя оправдывать тем, что больше негде работать, или что работая там, они ничего такого не сделали.

"Я понимаю, что бывают ошибки, исключения и особенные обстоятельства. Но это лишь ошибки, исключения и особенные обстоятельства. Поэтому не присылайте мне, пожалуйста, резюме. Даже со словами "я понимаю ваше отношение к нашим каналам, но…" Не понимаете", — пишет Елена Трибушная.

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В комментариях Елена пояснила, что ей уже присылают резюме работники санкционированных каналов, но иметь дела она с ними не будет. Комментаторы разделились на два лагеря — одни поддержали журналистку, а другие вспомнили про российский газ в украинских трубах и спросили, хочет ли она жить в "сырьевом придатке США и Европы".

По мнению шеф-редактора, если человек работал в СМИ, собственник которого видит Украину в виде колонии Москвы, то значит он помогал Медвечуку "реализовать план по перевоплощению Украины в сырьевой аппендицит Москвы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".