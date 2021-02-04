"Краще торгувати пиріжками": на 24 канал не братимуть співробітників "каналів Медведчука"

Шеф-редакторка телеканалу 24 вважає, що "не можна продавати свою країну по шматочках".

Олена Трибушна розповіла, про своє ставлення до журналістів каналів 112, ZIK і NewsOne, і чому вона не братиме їх на роботу. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

За її словами, журналістів, які працювали на каналах Медведчука не можна виправдовувати тим, що більше ніде працювати, або що працюючи там, вони нічого такого не зробили.

"Я розумію, що бувають помилки, виключення та особливі обставини. Але це лише помилки, виключення і особливі обставини. Тому не надсилайте мені, будь ласка, резюме. Навіть зі словами "я розумію ваше ставлення до наших каналів, але..." Не розумієте", — пише Олена Трибушна.

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У коментарях Олена пояснила, що їй вже надсилають резюме працівники санкціонованих каналів, але працювати вона з ними не буде. Коментатори розділилися на два табори — одні підтримали журналістку, а інші згадали про російський газ в українських трубах і запитали, чи хоче вона жити в "сировинному придатку США та Європи".

На думку шеф-редакторки, якщо людина працювала в ЗМІ, власник якого бачить Україну у вигляді колонії Москви, то значить він допомагав Медведчуку "реалізувати план із перевтілення України на сировинний апендикс Москви".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнською порядком".