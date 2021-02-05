Дмитрий Ярош после отключения 112 Украина, NewsOne и Zik призвал закрыть Интер и НАШ

Экс-лидер "Правого сектора" призвал прогнать "путинскую пропаганду с украинского информационного пространства".

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского закрыть телеканалы Интер и НАШ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией — ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов "Интер" и "Наш"!", — написал он.

Ярош призвал прогнать "путинскую пропаганду с украинского информационного пространства".

Ранее Ярош предупредил активистов Украинской добровольческой армии (УДА) о том, что им следует подготовиться к противостоянию, в случае провокаций со стороны активистов "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Напомним, ранее в среду, с десяток молодых людей в куртках "Нацкорпуса" устроили акцию под деловым центром "Лагода", в котором находится редакция канала NewsOne, обклеив центральный вход в здание стикерами с избитым "ватником" из популярного мэма. Свою акцию националисты посвятили решению СНБО о прекращении вещания в Украине телеканалов "112", NewsOne и Zik.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".