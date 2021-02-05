Дмитро Ярош після відключення 112 Україна, NewsOne та Zik закликав закрити Інтер і НАШ

Екс-лідер "Правого сектора" закликав прогнати "путінську пропаганду з українського інформаційного простору".

Екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського закрити телеканали Інтер та НАШ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Закликаю президента Зеленського і Раду національної безпеки та оборони зробити другий рішучий крок у боротьбі з російською інформаційною агресією — ввести санкції проти власників ще двох рупорів Кремля: телеканалів "Інтер" і "Наш" !", — написав він.

Ярош закликав прогнати "путінську пропаганду з українського інформаційного простору".

Раніше Ярош попередив активістів Української добровольчої армії (УДА) про те, що їм слід підготуватися до протистояння, у разі провокацій з боку активістів "Опозиційною платформи — За життя".

Нагадаємо, раніше в середу, десяток молодих людей у куртках "Нацкорпусу" влаштували акцію під діловим центром "Лагода", в якому знаходиться редакція каналу NewsOne, обклеївши центральний вхід у будівлю стікерами з побитим "ватником" із популярного мема. Свою акцію націоналісти присвятили рішенню РНБОУ про припинення мовлення в Україні телеканалів "112", NewsOne і Zik.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".