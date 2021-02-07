В Киеве обокрали квартиру генерального продюсера телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik, - СМИ

Из квартиры украли 120 тысяч долларов и драгоценности на 5 миллионов гривен.

6 февраля воры обокрали квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", в который входят телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, Алексея Семенова. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на источники.

Сообщается, что воры подобрали ключи к его квартире, которая находится в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки.

Грабители попали в жилье Семенова в промежутке между 18 и 19 часами. Им удалось украсть 120 тысяч долларов (около 3 млн 346 тысяч гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.