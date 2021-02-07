У Києві обікрали квартиру генерального продюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, — ЗМІ

З квартири вкрали 120 тисяч доларів і коштовності на 5 мільйонів гривень.

6 лютого крадії обікрали квартиру генерального продюсера медіахолдингу "Новини", в який входять телеканали ZIK, NewsOne і 112 Україна, Олексія Семенова. Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на джерела.

Повідомляється, що злодії підібрали ключі до його квартири, яка знаходиться в елітному житловому комплексі на бульварі Лесі Українки.

Грабіжники потрапили в житло Семенова в проміжку між 18 і 19 годинами. Їм вдалося вкрасти 120 тисяч доларів (близько 3 млн 346 тисяч гривень) та дорогоцінності на 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні членів Ради нацбезпеки і оборони.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, так як воно готувалося давно і ретельно.