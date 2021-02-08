Для переболевших коронавирусом могут отсрочить вакцинацию на полгода, – Ляшко

Иммунитет от COVID-19 сохраняется до 6 месяцев у тех людей, кто уже переболел.

Вакцинация от коронавируса может быть отсрочена на срок от 3 до 6 месяцев для тех украинцев, которые уже переболели COVID-19.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, иммунитет от COVID-19 сохраняется на срок до полугода у тех людей, кто уже переболел.

"Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, – мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда нужно выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни", – отметил Ляшко.

Он добавил, что человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.

Ранее сообщалось, что украинское правительство договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.