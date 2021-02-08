Для тих, хто перехворів на коронавірус, можуть відтермінувати вакцинацію на півроку, — Ляшко

Імунітет від COVID-19 зберігається до 6 місяців у тих людей, хто вже перехворів.

Вакцинація від коронавірусу може бути відтермінована від 3 до 6 місяців для тих українців, які вже перехворіли COVID-19.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він нагадав, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, імунітет від COVID-19 зберігається терміном до півроку у тих людей, хто вже перехворів.

"Тому, коли ми говоримо про те, що може бути рекомендація про відтермінування щеплення на 3-6 місяців людям, які перехворіли, — ми говоримо про обмежений доступ до вакцини. І коли потрібно вибрати, кому з медичних працівників потрібно зробити щеплення, то перш за все зробимо щеплення тому, у кого в анамнезі немає перенесеної хвороби", — зазначив Ляшко.

Він додав, що людина без імунітету не захищена від коронавірусної хвороби взагалі.

Раніше повідомлялося, що український уряд домовився про постачання вакцин розробки AstraZeneca та Novavax. Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки проходитимуть з лютого 2021 року.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

У середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією.