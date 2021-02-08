MacBook: як перейти з Windows й отримати нові переваги

Сміливці, що поміняли "Цей компʼютер" на "Finder", вже відчули всі плюси. Одні переходять на ноути від Apple через привабливу рекламу, компактність і статусність, інших вжити таких заходів змушує робота зі спеціалізованим софтом.

Розповімо про переваги Macbook, основні відмінності від Windows і плюси роботи на macOS.

У чому переваги MacBook

Перша перевага стане очевидною вже за 6–7 годин активного використання ноутбука, коли виявиться, що ви забули увімкнути зарядний пристрій. MacBook Air 13,3" протримається 9 чесних годин перегляду відео або серфінгу в інтернеті завдяки літій-полімерному акумулятору на 49,9 Вт∙год.

Справжній шок (від захвату, зрозуміло) отримаєте й після вимкнення макбука від зарядки. Ніякого зниження частоти процесора, зменшення яскравості монітора та жодних повідомлень про розрядження комп’ютера. MacBook не намагатиметься економити, від’єднуючись від мережі, бо від початку розроблявся для роботи в транспорті, на дивані, тобто далеко від розетки.

Ще кілька переваг:

тепер немає потреби в мишці. Трекпад чутливий до натискань і підтримує жести. Розсуванням пальців можна збільшити масштаб веб-сторінки, а подвійним натисканням відтворити функцію правої кнопки миші;

не найпередовіші характеристики компенсуються малою вагою, до 1,4 кг, швидкісними SSD-дисками й встановленою оперативною памʼяттю. У середовищі користувачів змінювати макбуки заведено раз на 5–6 років, звичайні ноутбуки вважаються застарілими вже за 2–3 роки;

екосистема дає змогу перемикатися між iPhone, iPad, iPod і macOS, щоб продовжувати працювати з потрібним контентом там, де хочеться. Передавати файли між пристроями легко й швидко.

MacBook – компактний і зручний пристрій, який можна по-справжньому оцінити лише після особистого використання.

Головні відмінності від звичайного Windows

Внутрішня архітектура macOS побудована логічно, та дадуться взнаки роки користування Windows: доведеться десь із тиждень звикати до використання сайдбара (бічна панель) з окремими робочими столами, вмикання програм і серфінгу в новому браузері.

Отож, відмінності такі:

кастомізація (оптимізація) зведена до мінімуму, а налаштувань й опцій менше. Меню кожної утиліти розташоване на верхній панелі, а процес встановлення додатків із магазину зводиться до перетягування іконки у розділ "Програми";

встановлені додатки завжди потрапляють до "Програми" й Launchpad, а файли не губляться у "Новій папці… 34";

гарячі клавіші застосовувати зручніше завдяки жестам і невеликій кількості комбінацій;

затиснутий пробіл показує файли або фотографії в окремому вікні без відкриття додатків. У швидкому перегляді можна робити підписи, редагувати й надсилати документи без повноцінного відкриття;

macOS ідеально підійде під ваш MacBook, бо система розроблялася під конкретні моделі з певним "залізом". Операційна система стабільніша й швидкісніша.

Мінусом можна назвати меншу кількість ігор, особливо у форматі інді, але Civilization 6 або GTA 5 доступні.

MacBook для професіоналів

MacBook обирають різні фахівці, кожен зі своєї причини:

надчутливий до кольору екран з IPS-панелями підвищеної щільності пікселів кращий для монтування відео й оброблення світлин;

1,4 кг ваги й 1,56 мм товщини останнього Макбуку Про дають змогу писати коди незалежно від розетки й далеко від будинку, ба більше – цивілізації;

Time Machine створить резервну копію й відновить усі ваші файли, навіть після втрати пристрою. Йдеться як про програми, так і про паролі чи закладки в браузері.

Макбук потребує мінімум втручань, завдяки чому користувач може зосередитися на своїй роботі. Діє принцип: купив – й одразу користуйся!