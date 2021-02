Столичный Taryan Towers признан лучшим проектом высотного жилого комплекса в мире по итогам 2020 года

Комплекс завоевал победу на конкурсе International Property Awards 2020-2021 в международной номинации «Best residential high-rise development 2020-2021»

Жюри знакового международного конкурса в сфере недвижимости International Property Awards признало столичный проект комплекса Taryan Towers лучшей в мире концепцией многоэтажного жилого дома. Награждение состоялось 5 февраля 2021 года в Лондоне в рамках специального онлайн-мероприятия. Башни будущего Taryan Towers завоевали Гран-При в международной номинации «Best residential high-rise development 2020-2021». Об этом сообщила пресс-служба компании Taryan Group.

В этом году жюри состояло из 95 экспертов в области строительства, а также членов палаты Лордов и правительства: Ричард Бест (Лорд Бест, член Палаты с 2001 года), Джон Андресон (Лорд Уэверли с 1990 года), Малкольм Синклер (Лорд Кейтнесс, член Палаты с 1970 года). В конкурсе были представлены проекты из 6 регионов мира: Европа, Азия, Африка, Арабские страны, Америка и Великобритания.

Комплекс Taryan Towers оценивали по ряду критериев: локация, архитектура, инфраструктурное решение, строительные материалы, безопасность здания и т.д. Впервые за всю историю украинского девелопмента и архитектуры Гран-при в мировой номинации получил проект из Украины. До этого комплекс был отмечен несколькими региональными наградами, одержав победу сначала на украинском, а затем и на европейском уровнях.

В компании Taryan Group отмечают, что победа их проекта – это знак для всего украинского рынка недвижимости. «То, что проект Taryan Towers получил мировое признание – важный показатель для всего рынка — для девелоперов и инвесторов — что в Украине возможно создавать проекты, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам, и качество таких проектов может быть признано на мировом уровне», — говорит основатель компании Артур Мхитарян.

Отметим, конкурс International Property Awards считается одним из наиболее знаковых в мире недвижимости, архитектуры, девелопмента и дизайна интерьеров. Впервые конкурс провели в 1994 году, за это время победы на нем одерживали такие известные здания как американский One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, вьетнамский Landmark 81, одно из самых высоких зданий мир, и Huarong Tower by Atkins, победившее в категории «Вest mixed-use architecture" в 2018 году. Кроме того, в 2012 году в номинации Best commercial high rise development одержал победу комплекс Etikhad Towers из Абу-Даби, а в 2018 году в той же категории победу завоевала кувейтская Al Hamra Business Tower.

В текущем году количество заявок в различные номинации конкурса превысило 2 тысячи, были представлены проекты из 115 стран мира, сообщают организаторы.

Напомним, в конце 2020 года была введена в эксплуатацию первая башня ЖК Taryan Towers, сам комплекс строится на столичном Печерске по ул. Иоанна Павла II.