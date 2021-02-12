Канал Zik оштрафовали на 341 тысячу за телемарафон "реванш соросятни"

Регулятор обратится в суд для аннулирования лицензии из-за того, что канал не разрешил провести проверки.

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу ZIK штраф в 341 тысячу гривен и собирается подать в суд, чтобы аннулировать его лицензию. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Сказано, что телеканал оштрафовали за призывы "к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганду во время анонса телемарафона "Реванш соросятни".

"Телерадиоорганизация использовала стигматизирующий термин "соросятня", который не имеет четкого определения, однако в последнее время употребляется исключительно в негативной коннотации", — сообщил регулятор.

В связи с отказом от проведения еще двух проверок принято решение обратиться в суд за аннулированием лицензии.

Также сказано, что одна из проверок касалась трансляции в октябре 2020 года после встречи нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но Нацсовет не смог осуществить ее, поскольку телеканал не предоставил копии сетки вещания с распределением передач.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.