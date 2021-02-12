Канал Zik оштрафували на 341 тисячу за телемарафон "реванш соросятні"

Регулятор звернеться до суду для анулювання ліцензії через те, що канал не дозволив провести перевірки.

Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу ZIK штраф 341 тисячу гривень і збирається подати до суду, щоб анулювати його ліцензію. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Сказано, що телеканал оштрафували за заклики "до розв'язування агресивної війни або її пропаганду під час анонсу телемарафону "реванш соросятні".

"Телерадіоорганізація використовувала стигматичний термін "соросятня", який не має чіткого визначення, проте останнім часом вживається виключно в негативній конотації", — повідомив регулятор.

У зв'язку з відмовою від проведення ще двох перевірок ухвалене рішення звернутися до суду за анулюванням ліцензії.

Також сказано, що одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 роки після зустрічі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Але Нацрада не змогла здійснити її, оскільки телеканал не надав копії сітки мовлення з розподілом передач.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування членів Ради нацбезпеки та оборони.

Секретар РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, так як воно готувалося давно та ретельно.