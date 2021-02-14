"Видим процесс". Витренко рассказал, когда в платежках за газ появится цена 6,99 грн за кубометр

По данным Минэнерго, часть компаний-поставщиков делают перерасчет платежек за январь.

Те потребители газа, которые имеют договор с "Нафтогазом", получат платежки за газ с ценой не выше 6,99 гривен за куб. Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью Радио Свободы.

"Все потребители, независимо от того, живет он в многоквартирном доме, использует, например, газ для подогрева воды или приготовления еды, или он живет в доме с индивидуальным отоплением газовым — все получат цену за февраль и март по цене не выше 6,99. Более того мы сейчас видим процесс, что много поставщиков даже за январь выставляют цену не выше 6,99 или делают перерасчет", — сообщает Витренко.

По состоянию на 21 января, доля "Нафтогаза" на рынке поставщиков составляет 9%. Об этом написал Андрей Коболев — глава "Нафтогаза".

По словам Витренко, если бы Кабмин не принял решения о граничной цене на газ для населения, то она бы выросла еще на 25% в добавок к анонсированным 30%.

Юрий Витренко добавил, что "Нафтогаз" имеет возможность выхода на рынок потребителей благодаря либерализации рынка. Ранее в компании реализовывали газ только через облгазы.

О снижении тарифов на газ потребители уже узнают в следующем месяце, когда придут платежки за февраль. Так как в январе платежи не будут снижены.

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Напомним, согласно решению правительства, цена газа для бытовых потребителей не должна превышать 6,99 грн за кубометр (без платы за распределение). По словам премьер-министра, часть потребителей благодаря этому сможет экономить до 30%. Впрочем, как позже заявил министр Кабмина Олег Немчинов, это лишь "временная мера", а после окончания отопительного сезона цены вернутся к рыночным показателями.

Из-за тарифов на газ, в Украине периодически проходят акции протеста. Последняя такая состоялась в Лубнах на Полтавщине и Мукачево в Закарпатской области. Люди там перекрыли дороги в знак протеста.