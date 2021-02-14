"Бачимо процес". Вітренко розповів, коли в платіжках за газ з'явиться ціна 6,99 грн за кубометр

Згідно з даними Міненерго, частина компаній-постачальників роблять перерахунок платіжок за січень.

Всі споживачі газу, отримають платіжки за газ з ціною не вище 6,99 гривень за куб. Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтервʼю Радіо Свобода.

"Всі споживачі, незалежно від того, живе він в багатоквартирному будинку, використовує, наприклад, газ для підігріву води або приготування їжі, або він живе в будинку з індивідуальним опаленням газовим — всі отримають ціну за лютий і березень не вище 6,99. Більш того ми зараз бачимо процес, що багато постачальників навіть за січень виставляють ціну не вище 6,99 або роблять перерахунок ", — повідомляє Вітренко.

Станом на 21 січня, частка "Нафтогазу" на ринку постачальників становить 9%. Про це написав Андрій Коболєв — голова "Нафтогазу".

За словами Вітренко, якби Кабмін не прийняв рішення про граничну ціну на газ для населення, то вона б виросла ще на 25% в добавок до анонсованих 30%.

Юрій Вітренко додав, що "Нафтогаз" має можливість виходу на ринок споживачів завдяки лібералізації ринку. Раніше в компанії реалізовували газ тільки через облгази.

Про зниження тарифів на газ споживачі вже дізнаються в наступному місяці, коли прийдуть платіжки за лютий. Так як в січні платежі не будуть знижені.

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Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, ціна газу для побутових споживачів не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр (без плати за розподіл). За словами премʼєр-міністра, частина споживачів завдяки цьому зможе економити до 30%. Втім, як пізніше заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, це лише "тимчасовий захід", а після закінчення опалювального сезону ціни повернуться до ринкових показниками.

Через тарифи на газ, в Україні періодично проходять акції протесту. Остання така відбулася в Лубнах на Полтавщині та Мукачево в Закарпатській області. Люди там перекрили дороги в знак протесту.