Кабмин якобы может запустить коммерческую продажу вакцин от COVID-19 к началу летних отпусков

По сообщению СМИ, в Кабмине считают, что весной в Украину будут поставлять уже миллионы доз вакцины, что позволит запустить их продажу.

Издание "Европейская правда" со ссылкой на свой источник в Кабмине сообщило о том, что в правительстве якобы допускают вероятность того, что ближе к лету в Украине могут запустить коммерческую продажу вакцин, что позволит большей части украинцев провести летние отпуска заграницей.

"В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 тыс. вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз", — отметил источник.

По словам собеседника журналистов, в течение 2021 года в Кабмине планируют вакцинировать 16 млн украинцев.

"Статистика показывает, что только 43 процента готовы вакцинироваться. Более того, значительная их часть имеет дополнительные условия, например, вакцина определенного производителя, либо не в первой очереди", — отметил сотрудник Кабмина.

Потому, по словам источника, того количества вакцин, которая Украина получит в течение весны, якобы должно хватить для начала "коммерческого вакцинирования".

"К пятой группе плановой вакцинации мы дойдем во второй половине года, однако чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что даст старт коммерческим прививкам", — рассказал информатор.

Также в Кабмине подчеркнули, что все вакцины, которыми будут вакцинировать украинцев, сертифицированы в ЕС, что позволит ездить на отдых в страны Евросоюза с украинским паспортом вакцинации.

В начале февраля Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказывала, что планирование майских и летних отпусков может быть затруднено из-за возможного продления жестких локдаунов по всему миру, однако отметила, что Госавиаслужба утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Так, в список попали Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие страны.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины сегодня, 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы. Первым, кто получил укол вакцины, стал врач-реаниматолог из Черкасс.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.