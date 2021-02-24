Кабмін нібито може запустити комерційний продаж вакцин від COVID-19 до початку літніх відпусток

За повідомленням ЗМІ, в Кабміні вважають, що навесні в Україні поставлятимуть вже мільйони доз вакцини, що дозволить запустити їх продаж.

Видання "Європейська правда" з посиланням на своє джерело в Кабміні повідомило про те, що в уряді нібито допускають імовірність того, що ближче до літа в Україні можуть запустити комерційний продаж вакцин, що дозволить більшій частині українців провести літні відпустки закордоном.

"У першій декаді березня ми отримаємо нашу частку вакцин Pfizer, 150 тис вакцин, а до кінця березня розпочнуться поставки вакцини Sinovac і рахунок піде на мільйони доз", — відзначило джерело.

За словами співрозмовника журналістів, протягом 2021 року в Кабміні планують вакцинувати 16 млн українців.

"Статистика показує, що тільки 43 відсотки готові вакцинуватися. Більше того, значна частина має додаткові умови, наприклад, вакцина певного виробника, або не в першій черзі", — зазначив співробітник Кабміну.

Тому, за словами джерела, тієї кількості вакцин, яку Україна отримає протягом весни, нібито має вистачити для початку "комерційного вакцинації".

"До п'ятої групи планової вакцинації ми дійдемо в другій половині року, однак щоб дозволити українцям відпочити влітку за кордоном, можливий продаж вакцин за собівартістю медичним центрам, що дасть старт комерційним щеплень", — розповів інформатор.

Також в Кабміні наголосили, що всі вакцини, якими вакцинуватимуть українців, сертифіковані в ЄС, що дозволить їздити на відпочинок до країн Євросоюзу з українським паспортом вакцинації.

На початку лютого Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розповідала, що планування травневих і літніх відпусток може бути ускладнене через можливе продовження жорстких локдаунів по всьому світу, проте зазначила, що Державіаслужба затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Так, до списку потрапили Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші країни.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини сьогодні, 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. Першим, хто отримав укол вакцини, став лікар-реаніматолог з Черкас.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca і була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин в світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.