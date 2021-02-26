"112 Украина" подал иск в Верховный суд из-за санкций Зеленского

Телеканал планирует обжаловать указ президента.

От телеканала "112 Украина" поступил иск в в Кассационный административный суд Верховного Суда из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск поступил 25 февраля, так телеканал пытается оспорить указ Зеленского относительно решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Иску, который поступил в суд, присвоено регистрационный номер дела — № 9901/40/21.

В Верховном суде напомнили, что ранее к ним уже поступали исковые заявления по обжалованию указа президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021.

Так, постановлением от 9 февраля по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно. Ранее в Верховный суд поступил иск от физического лица, в отношении которого применены санкции.