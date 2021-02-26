"112 Україна" подав позов до Верховного суду через санкції Зеленського

Телеканал планує оскаржити указ президента.

Від телеканалу "112 Україна" надійшов позов у Касаційний адміністративний суд Верховного Суду через санкції. Про це повідомляє прес-служба суду.

Позов надійшов 25 лютого, так телеканал намагається оскаржити указ Зеленського щодо рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Позовом, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи — № 9901/40/21.

У Верховному суді нагадали, що раніше до них вже надходили позовні заяви щодо оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021.

Так, постановою від 9 лютого по справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлений позивачу строк з дня вручення цієї постанови для усунення недоліків.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, оскільки воно готувалося давно і ретельно. Раніше до Верховного суду надійшов позов від фізичної особи, щодо якої вжито санкції.