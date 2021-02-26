В Черновицкой области ужесточают карантин из-за коронавируса

В регионе не будут работать учебные заведения, кафе, бары, рестораны, развлекательные центры и зоны отдыха в торговых центрах.

В Черновицкой области с 27 февраля по 9 марта будут действовать усиленные карантинные ограничения. Об этом сообщает сайт Черновицкой облгосадминистрации.

В вышеупомянутый период в региона не будут работать учебные заведения (помимо учреждений дошкольного и специального образования), кафе, бары, рестораны, развлекательные центры и зоны отдыха в торговых центрах.

Кроме того, в области будет запрещено проведение массовых мероприятий.

"Мы должны усилить карантинные ограничения, чтобы приостановить стремительное распространение COVID-19", — сказал первый замглавы Черновицкой ОГА Ковалюк Богдан.

Как сообщалось ранее, за сутки 25 февраля в Украине зафиксировано 8 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 762 человека;

умерли – 146;

выздоровели – 4244 человек;

проведено тестирований 78 264 (методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген – 25 184).

При этом в Черновицкой области за сутки выявили 638 новых случаев заболевания (всего там было поставлено 53 713 диагнозов COVID-19).

По сведениям Минздрава, хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 25 февраля там заполнено 78,22% коек (впрочем, вчера там было заполнено 81,19% коек). На втором месте — Закарпатская область, там занято 70,96% койкомест (вчера — 69,98%), на третьем — Черновицкая с 59,87% (вчера — 60,45%).

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. В некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.