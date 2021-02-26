У Чернівецькій області посилюють карантин через коронавірус

У регіоні не будуть працювати навчальні заклади, кафе, бари, ресторани, розважальні центри і зони відпочинку в торгових центрах.

У Чернівецькій області з 27 лютого по 9 березня діятимуть посилені карантинні обмеження. Про це повідомляє сайт Чернівецької обласної державної адміністрації.

У вищезазначений період у регіоні не будуть працювати навчальні заклади (крім закладів дошкільної та спеціальної освіти), кафе, бари, ресторани, розважальні центри і зони відпочинку в торгових центрах.

Крім того, в області буде заборонене проведення масових заходів.

"Ми повинні посилити карантинні обмеження, щоб призупинити стрімке поширення COVID-19", — сказав перший заступник голови Чернівецької ОДА Ковалюк Богдан.

Як повідомлялося раніше, за добу 25 лютого в Україні зафіксовано 8 003 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 2 762 людини;

померли — 146;

одужали — 4244 осіб;

проведено тестувань 78 264 (методом ПЦР — 36 809, методом ІФА — 16 271, досліджень швидкими тестами на антиген — 25 184).

При цьому в Чернівецькій області за добу виявили 638 нових випадків захворювання (усього там було поставлено 53 713 діагнозів COVID-19).

За відомостями МОЗ, найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 25 лютого там заповнено 78,22% ліжок (втім, вчора там було заповнено 81,19% ліжок). На другому місці — Закарпатська область, там зайнято 70,96% ліжкомісць (учора — 69,98%), на третьому — Чернівецька 59,87% (учора — 60,45%).

Спалах коронавірусу в Івано-Франківській області було зафіксовано на початку минулого тижня. У регіон був направлений головний санлікар Віктор Ляшко. Місцева влада ухвалила рішення про посилення карантину з 22 лютого. В області тимчасово закриють кінотеатри, спортзали, а школярів 5-11 класів переведуть на дистанційку.

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень у регіон був доставлений мобільний госпіталь. У деяких населених пунктах Прикарпаття зайнято понад 90% ковідних ліжок. Через ситуацію, що склалася, мер Львова заявив про готовність прийняти 100 пацієнтів з коронавірусом у Львові.