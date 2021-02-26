Дело Стерненко: адвокат осужденного заявил, что просьбы о помиловании не будет

Защита Сергея Стерненко планирует подать апелляционную жалобу.

Осужденный за похищение и разбой экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко не намерен просить о помиловании, так как не считает себя виновным.

Об этом заявил адвокат Маси Найем на брифинге в Киеве, добавив, что приговор пока не вступил в законную силу.

"По амнистии. Во-первых, решение должно вступить в силу, а мы подаем апелляцию. Во-вторых, надо, чтобы Сергей этого захотел. А насколько мне и всем нам известно, версия Сергея в том, что он не виновен, поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не будет", – сказал Найем.

Он также отметил, что его подзащитный планирует доказать свою невиновность. По словам Найема, у защиты есть месяц для подачи апелляционной жалобы.

Кроме того, защита Стерненко отказалась от планов перевести его из одесского в киевское СИЗО.

"Мы отказались сейчас от просьбы о переводе, поскольку опасности не существует. По информации от самого Сергея, ему сейчас ничего не угрожает, поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться события", – рассказал Маси Найем.

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что недовольные решением суда по делу Сергея Стерненко должны добиваться своей правоты, используя при этом законные механизмы.