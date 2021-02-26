Разумков ответил недовольным приговором Стерненко

По словам спикера Рады, обжаловать решение суда можно, используя законные механизмы

Недовольные решением суда по делу Сергея Стерненко должны добиваться своей правоты, используя при этом законные механизмы.

Об этом во время рабочей поездки в Винницу заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

"Считаю, что все должно происходить по закону. Есть решение суда. Если оно мне не нравится, или кому-то другому, – у нас есть апелляция, другие механизмы в цивилизованной европейской стране, по которым мы должны двигаться", – сказал спикер ВРУ.

Разумков отказался отвечать на вопрос, считает ли он дело Стерненко "политически мотивированным", объяснив свой отказ тем, что председатель ВРУ не имеет права оценивать деятельность суда.

"У нас это независимая ветвь власти. Завтра будут рассказывать, что я жму, или выражаю свою позицию, чтобы повлиять на результат деятельности параллельной вертикали власти", – заявил Дмитрий Разумков, добавив, что на данный момент есть много законных механизмов для того, чтобы доказать свою правоту как в Украине, так и с помощью ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что после решения суда часть депутатов партии "Слуга народа" потребовала провести судебную реформу, а часть – раскритиковала акции, которые начались после оглашения приговора.

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

Экс-депутат Коминтерновского района Одесской области Сергей Щербич, пострадавший в уголовном деле в отношении активиста Сергея Стерненко, рассказал о похищении и пытках, по которым суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы "Правого сектора" в Одессе.