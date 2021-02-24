"В "Слуге народа" уже все переругались и готовы выйти из фракции из-за Стерненко", - нардеп

После решения суда часть "слуг" потребовала провести судебную реформу, а часть — раскритиковала акции, которые начались после оглашения приговора.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк написала на своем канале в Telegram пост, в котором отметила, что ее коллеги по фракции "бросаются противоречивыми заявлениями по поводу приговора" Сергею Стерненко, которого 23 февраля суд в Одессе осудил на 7 лет и 3 месяца лишения свободы.

"В результате, уже все переругались и готовы выйти из фракции. Спорят так, как будто всем составом нашей политической силы присутствовали при совершении Стерненко преступлении и точно знают, чей был нож и был ли он", — написала нардеп.

Она отметила, что не хочет лично в этом участвовать, подчеркнув, что не знакома со Стерненко, с погибшим и "вообще даже мимо не проходила".

"И никакие заявления фракции на эту тему не поддерживаю. Вообще хайповать и пиариться на решении суда — политический моветон. Занялись бы лучше чём-то полезным для избирателя", — написала Василевская-Смаглюк.

Отметим, в публичном пространстве представители фракции "Слуга народа" опубликовали разные заявления по этому поводу. Так, ряд нардепов, среди которых Татьяна Цыба, Лиза Богуцкая, Виктория Подгорная, Никита Потураев и Виталий Безгин, стали на сторону Стерненко и призвали Владимира Зеленского и главу ВРУ Дмитрия Разумкова "немедленно заняться судебной реформой".

"Дело Стерненко, которое заинтересованные лица пытаются превратить в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества, на самом деле является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе. Справедливого недоверия. Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивание рассмотрения дел, заказные решения — признаки современного "правосудия по-украински", — сказано в их заявлении.

А ряд других нардепов, среди которых Данил Гетманцев и Максим Бужанский, опубликовали заявление, в котором "категорически осудили любые проявления насилия", отметив, что "не разделяют попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти".

"А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решения суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрировавшись на погашении своих обязательств перед нашим государством", — сказано во втором заявлении.

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Сторонники бывшего главы "Правого сектора" анонсировали акции протеста в ряде украинских городов. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

Вчера, 23 февраля, на акции в поддержку Стерненко под Офисом президента начались столкновения с полицией. Во время акции полиция задержала 17 человек. Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных во время митинга в поддержку Стерненко.

24 февраля адвокаты Стерненко сообщили о том, что осужденного переведут в отдельную камеру Одесского СИЗО из-за поступающих ему угроз.