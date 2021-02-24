"У "Слузі народу" вже всі пересварилися і готові вийти з фракції через Стерненка", — нардеп

Після рішення суду частина "слуг" вимагала провести судову реформу, а частина — розкритикувала акції, які почалися після оголошення вироку.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк написала на своєму каналі в Telegram допис, в якому зазначила, що її колеги по фракції "кидаються суперечливими заявами з приводу вироку" Сергію Стерненку, якого 23 лютого суд в Одесі засудив на 7 років і 3 місяці позбавлення волі.

"Зрештою, уже всі пересварилися і готові вийти з фракції. Сперечаються так, ніби всім складом нашої політичної сили були присутні під час скоєння Стерненком злочину й точно знають, чий був ніж і чи був він", — написала нардепка.

Вона зазначила, що не хоче особисто в цьому брати участь, підкресливши, що не знайома зі Стерненком, із загиблим і "взагалі навіть мимо не проходила".

"І ніякі заяви фракції на цю тему не підтримую. Взагалі хайпувати і піаритися на рішенні суду — політичний моветон. Зайнялися б краще чимось корисним для виборця", — написала Василевська-Смаглюк.

Зазначимо, у публічному просторі представники фракції "Слуга народу" опублікували різні заяви з цього приводу. Так, низка нардепів, серед яких Тетяна Циба, Ліза Богуцька, Вікторія Подгорна, Микита Потураєв і Віталій Безгін, стали на бік Стерненка й закликали Володимира Зеленського та главу ВРУ Дмитра Разумкова "негайно зайнятися судовою реформою".

"Справа Стерненка, яку зацікавлені особи намагаються перетворити на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства, насправді є лише маркером межі недовіри до судової системи. Справедливої недовіри. Судді-корупціонери, мотивовані хабарами відкриття або затягування розгляду справ, замовні рішення — ознаки сучасного "правосуддя по-українськи", — сказано в їхній заяві.

А низка інших нардепів, серед яких Данило Гетманцев і Максим Бужанський, опублікували заяву, в якій "категорично засудили будь-які прояви насильства", зазначивши, що "не поділяють спроби використовувати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади".

"А політиків, які намагаються використовувати в своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, закликаємо утриматися від нерозумної витрати коштів, сконцентрувавшись на погашенні своїх зобов'язань перед нашою державою", — сказано в другій заяві.

Нагадаємо, 23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Прихильники колишнього глави "Правого сектору" анонсували акції протесту в низці українських міст. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурорки Венедіктової.

Учора, 23 лютого, на акції на підтримку Стерненка під Офісом президента почалися зіткнення з поліцією. Під час акції поліція затримала 17 осіб. Пізніше стало відомо, що поліція відпустила всіх затриманих під час мітингу на підтримку Стерненка.

24 лютого адвокати Стерненка повідомили про те, що засудженого переведуть в окрему камеру Одеського СІЗО через загрози, які йому надходять.