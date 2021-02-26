Разумков відповів незадоволеним вироком Стерненка

За словами спікера Ради, оскаржити рішення суду можна, використовуючи законні механізми

Незадоволені рішенням суду у справі Сергія Стерненка повинні добиватися своєї правоти, використовуючи при цьому законні механізми.

Про це під час робочої поїздки до Вінниці заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Укрінформ.

"Вважаю, що все має відбуватися згідно із законом. Є рішення суду. Якщо воно мені не подобається, або комусь іншому, — у нас є апеляція, інші механізми в цивілізованій європейській країні, за якими ми повинні рухатися", — сказав спікер ВРУ .

Разумков відмовився відповідати на питання, чи вважає він справу Стерненка "політично мотивованою", пояснивши свою відмову тим, що голова ВРУ не має права оцінювати діяльність суду.

"У нас це незалежна гілка влади. Завтра будуть розповідати, що я тисну, або висловлюю свою позицію, щоб вплинути на результат діяльності паралельної гілки влади", — заявив Дмитро Разумков, додавши, що наразі є багато законних механізмів для того, щоб довести свою правоту як в Україні, так і за допомогою ЄСПЛ.

Раніше повідомлялося, що після рішення суду частина депутатів партії "Слуга народу" зажадала провести судову реформу, а частина — розкритикувала акції, які почалися після оголошення вироку.

Нагадаємо: 23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися зіткнення з поліцією. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедіктової.

Екс-депутат Комінтернівського району Одеської області Сергій Щербич, потерпілий у кримінальній справі щодо активіста Сергія Стерненка, розповів про викрадення й катування, за якими суд виніс обвинувальний вирок стосовно колишнього голови "Правого сектору" в Одесі.