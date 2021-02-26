Справа Стерненка: адвокат засудженого заявив, що прохання про помилування не буде

Захист Сергія Стерненка планує подати апеляційну скаргу.

Засуджений за викрадення і розбій екс-голова одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко не має наміру просити про помилування, оскільки не вважає себе винним.

Про це заявив адвокат Масі Найєм на брифінгу в Києві, додавши, що вирок поки не вступив у законну силу.

"За амністією. По-перше, рішення повинне вступити в силу, а ми подаємо апеляцію. По-друге, треба, щоб Сергій цього захотів. А наскільки мені і всім нам відомо, версія Сергія в тому, що він не винен, тому просити щось в президента, я впевнений, що він не буде", — сказав Найєм.

Він також зазначив, що його підзахисний планує довести свою невинність. За словами Найєма, у захисту є місяць для подання апеляційної скарги.

Крім того, захист Стерненка відмовився від планів перевести його з одеського в київське СІЗО.

"Ми відмовляємося зараз від прохання про переведення, оскільки небезпеки немає. За інформацією від самого Сергія, йому зараз нічого не загрожує, тому будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події", — розповів Масі Найєм.

Нагадаємо: 23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися зіткнення з поліцією. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедіктової.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що незадоволені рішенням суду у справі Сергія Стерненка повинні доводити свою правоту, використовуючи при цьому законні механізми.