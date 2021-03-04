Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

По словам премьер-министра, неиспользованные вакцины могут использовать для иммунизации людей вне очереди.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Фокусу заявил, что неиспользованные на первой волне вакцины от коронавируса перейдут на вторую волну.

"В первую очередь мы будем направлять их на вакцинацию групп следующей волны. Но если и после этого возникнут излишки, то подумаем, как распределить: кому из молодых, здоровых людей достанется вакцина, ведь многие захотят привиться вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать", — говорит он.

По его словам, пока коммерческого оборота вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса.

"Но этого стоит ожидать, и мы думаем об этом. Украина в I–II квартале рассчитывает получить несколько миллионов доз", — сообщил премьер-министр.

Шмыгаль прогнозирует, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях по цене вакцины от гриппа.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высокая. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300–1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", — заявил премьер-министр.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы. Первым, кто получил укол вакцины, стал врач-реаниматолог из Черкасс.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.