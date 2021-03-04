Шмигаль розповів, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу

За словами прем'єр-міністра, невикористані вакцини можуть використовувати для імунізації людей позачергово.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Фокусу заявив, що невикористані на першій хвилі вакцини від коронавірусу перейдуть на другу хвилю.

"Перш за все ми надсилатимемо їх на вакцинацію груп наступної хвилі. Але якщо й після цього виникнуть надлишки, то подумаємо, як розподілити: кому з молодих, здорових людей дістанеться вакцина, адже багато хто захоче зробити щеплення позачергово, щоб отримати паспорт вакцинації і подорожувати", — говорить він.

За його словами, поки комерційного обігу вакцини немає через те, що виробники вакцин торгують тільки з урядами через великий попит.

"Але цього варто очікувати, і ми думаємо про це. Україна в I-II кварталі розраховує отримати кілька мільйонів доз", — повідомив прем'єр-міністр.

Шмигаль прогнозує, що вакцина від коронавірусу продаватиметься в комерційних установах за ціною вакцини від грипу.

"Зараз ціна цієї вакцини у виробника коливається від $15 до $20. Тривають випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих же межах", — заявив прем'єр-міністр.

Зазначимо, 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CoviShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. Першим, хто отримав укол вакцини, став лікар-реаніматолог із Черкас.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca та була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму та Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.